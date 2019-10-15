Жители России смогут получать нотариальные услуги без паспорта

Жители России смогут получать нотариальные услуги без паспорта
Российский паспорт. Фото: pixabay

Россияне, сдавшие свои биометрические данные в единую биометрическую систему, смогут получать нотариальные услуги без предъявления паспорта. Соответствующий законопроект разработал Минюст.

Как сообщает замглавы министерства юстиции РФ Денис Новак, в скором времени Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который подготовлен Минюстом. По его словам, он позволит повысить удобство и доступность нотариата, сообщает РИА Новости.

Также планируется ввести возможность удостоверения сделки двумя и более нотариусами, находящимися в разных городах: они сформируют единый электронный документ сделки благодаря информационной системе, который дальнейшем будет подписан электронной подписью нотариуса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что паспорт при покупке алкоголя перестанет быть нужен.

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