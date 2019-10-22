Инженеры разработали чехол из «человеческой» кожи

Проект силиконовой кожи Skin-On является открытым - создатели планируют опубликовать всю информацию о нем, чтобы любой желающий мог воссоздать материал. Фото: https://pixabay.com

Проект силиконовой кожи Skin-On является открытым - создатели планируют опубликовать всю информацию о нем, чтобы любой желающий мог воссоздать материал. Фото: https://pixabay.com

Французские инженеры представили разработку в виде чехла для смартфона из имитации человеческой кожи, что позволит управлять им с помощью щипков и поглаживаний.

Исследователи из Парижского технологического университета представят свой интерфейс ввода-вывода в виде человеческой кожи на конференции UIST, которая проходит в данный момент в Новом Орлеане, пишет издание New Scientist.

«Кожаный» чехол имеет название Skin-On и состоит из двух силиконовых слоев, между которыми проложены эластичные провода. Созданная инженерами «кожа» позволяет использовать чехол не только в качестве интерфейса для смартфонов, но и контроллера для видеоигр или тачпада для ноутбука.

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