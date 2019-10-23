Поезд сошел с путей на территории хлебокомбината в Петербурге

В Петербурге на подъездных путях к Ленинградскому комбинату хлебопродуктов утром 23 октября сошел поезд. Последствия происшествия продолжают устранять.

С путей сошли четыре вагона грузового поезда. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

«Никакого крушения. Произошел сход нескольких вагонов без опрокидывания», — уточнили в ОЖД.

Сход не повлиял на движение транспорта в виду обособленности участка, отметили в пресс-службе. Информация о характере груза и причинах произошедшего неизвестна.

Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова расположен на проспекте Обуховской обороны, 45.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на станции Высоцк сошел с путей тепловоз. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность стрелки.