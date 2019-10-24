Клинцевич считает, что Украина никогда не вернет Крым

Он убежден, что воссоединения не случится «ни сейчас, ни через пятьсот лет».
Обо всем стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич написал у себя на странице в Facebook. Он, комментируя желания Украины провести переговоры о возвращении Крыма, отметил, что полуостров навсегда останется российским и в этом нет сомнения.
«Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно»,
— убежден Клинцевич.
Заявление пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко он связал с желанием «замутить воду вокруг реализации Минских соглашений».
Напоминаем, что Крым присоединился к России в марте 2014 года – почти 97% жителей полуострова проголосовали «за» во время референдума. Большинство стран не признали его результатов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что саммит «Россия-Африка» стал одним из самых дорогих.