Ленинградцы сфотографировали олененка-альбиноса

Таких малышей редко можно повстречать, так что он – настоящее чудо.

Фотографию опубликовали сегодня, 27 октября, в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Неизданное». Люди пишут, что встретили олененка-альбиноса в лесах Ленинградской области. Автор поста и администраторы не стали указывать конкретное место встречи, чтобы уберечь животное от браконьеров – оно слишком редкое, поэтому есть о чем переживать.

«Снимающие его на камеру боятся, что он может стать жертвой браконьеров, так как шкура альбиносов всегда очень ценилась!»

— говорится в подписи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в лесу Ленобласти обнаружили останки пропавшего летом местного жителя. В полицию обратился местный житель деревни Большое Куземкино. Он рассказал, что обнаружил в лесу останки человека и предположил, что это мог быть его брат, который пропал этим летом.