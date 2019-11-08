Жители намыва на Васильевском запустили видео-челлендж о проблемах

Муниципальный депутат МО "Морской" Владимир Федин и правозащитница Ирина Баханович объявили челлендж. Скриншот видео: Сделай район лучше

Муниципальный депутат МО "Морской" Владимир Федин и правозащитница Ирина Баханович объявили челлендж. Скриншот видео: Сделай район лучше

В Петербурге активисты намывных территорий Васильевского острова запустили челлендж. Местных жителей призывают рассказать в соцсетях о проблемах намыва.

Для участия необходимо записать видеообращение, сделать фотографии или написать о волнующей проблеме. Публиковаться посты будут с хэштегом #голоснамыва.

Авторами челленджа выступили правозащитница Ирина Баханович и муниципальный депутат МО «Морской» Владимир Федин. Инициативу, как отметили организаторы, уже поддержали горожане. Выложить посты они обещают на выходных.

«Главная проблема намывных территорий — дороги. Это ямы, ухабы, грязь. Так, например, на улице Вадима Шефнера до сих пор нет нормальной дороги. Не хватает школ, детских садов и поликлиник. Наше требование — сделать нормальную жизнь на намыве», — рассказал gazeta.spb.ru Владимир Федин.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о митинге, посвященном проблемам намывных территорий Васильевского острова.