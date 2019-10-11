Жители намывных территорий на Ваське проведут митинг

Жители намывных территорий на Ваське проведут митинг
По договору, первый этап работ должен завершиться в ноябре этого года, но никакого развития не происходит. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жильцы домов на намывных территориях Васильевского острова намерены провести митинг, на котором люди предъявят требования по благоустройству улично-дорожной сети.

Народное собрание пройдет на площади Европы в воскресенье, 13 октября. Об этом пишет АБН со ссылкой на городскую активистку Ирину Баханович. Митинг стартует в два часа дня на Морской набережной. Приоритетная проблема для жителей намывных территорий — отсутствие дорожной инфраструктуры.

Приступить к развитию улично-дорожной сети на новых территориях планируют лишь в 2021 году. Такой ответ озвучили жителям «намыва» на Васильевском острове в комитете по развитию транспортной инфраструктуре.

На встрече будут присутствовать депутаты Законодательного Собрания и муниципальные депутаты муниципальных округов «Гавань» и «Морской».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb cообщала о том, что петербурженке удалось получить почти 6 тысяч евро компенсации за задержание на митинге.

Василеостровский район митинг намывные территории новости улично-дорожная сеть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Золотую банковскую карточку впервые выпустили в Британии
Петербуржцы выбрали, что будет находиться в парке «Тучков буян»
Полиция ищет серийного душителя пенсионерок
«Делимобиль» влетел в троллейбус и собрал пробку на Кронштадтской
Не все факультеты СПбГУ переедут в новый кампус
«Карусель» охраняли работники без лицензии
«Газель» и иномарка столкнулись в Шушарах, один человек погиб
МасКот встретил в Пулково первых пассажиров с электронными визами