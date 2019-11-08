Группа «Ленинград» назвала дату последнего концерта

Группа «Ленинград» даст два больших новогодних концерта в Москве и Петербурге.

Так, 30 декабря Шнуров и компания в 20 часов выступят в клубе «Известия Hall» в Москве, а 31 декабря в 23 часа встретить новогоднюю ночь с группировкой можно будет на «Тинькофф Арене» в Петербурге.

«Приглашаем отправить на три буквы старый год и подготовиться ко встрече с Новым 2020-м. Ждём достопочтенную публику на лабутенах или без, под руку с самыми любимыми, и точно без кабриолета!», — анонсировали выступление организаторы.

Напомним, 12 октября, состоялся концерт группы «Ленинград» в Петербурге. Масштабное мероприятие прошло на «Газпром Арене», на концерт пришли 67 тысяч человек. Несмотря на то, что выступление было заявлено как прощальное, на пресс-конференции Шнуров рассказал, что печалиться рано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур. В длинном стихотворении Сергей Шнуров признается, что сам выбрал стиль «баснословного угара» и никого не винит в этом. Кроме того, исполнитель подчеркивает, что группа «Ленинград» прошла долгий путь и радовала не одно поколение.