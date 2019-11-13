Петербуржцы почтили память Качаравы, убитого 15 лет назад

На молодого человека напали девять человек, которых приговорили к реальным срокам, несмотря на юный возраст.

День памяти Тимура Качаравы состоялся сегодня, 13 ноября. Петербуржцы провели акцию рядом с «Буквоедом», который находится у площади Восстания. Как раз там 14 лет назад парня убили неонацисты. Дело стало одним из самых громких в Санкт-Петербурге, поэтому горожане до сих пор помнят о страшной дате.

Напоминаем, что на 20-летнего студентка филфака СПбГУ Тимура Качараву набросились девять человек. Они убили парня прямо в центре города – семеро из участников нападения оказались несовершеннолетними. Всех их отправили в колонию и приговорили к реальным срокам. Организатора преступления отправили за решетку только в 2018 году – кровавая резня началась из-за несовпадения взглядом молодых людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга вынес приговор фигуранту дела об убийстве антифашиста Тимура Качаравы.