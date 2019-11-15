В «Единый» пакет «Триколора» войдет телеканал ЛенТВ24

В &#171;Единый&#187; пакет &#171;Триколора&#187; войдет телеканал ЛенТВ24
Телеканал ЛенТВ24 будет доступен в пакете "Единый". Фото: online47.ru

С 18 ноября абоненты «Триколор» в Ленобласти смогут смотреть передачи модернизированного регионального телеканал. В пакет «Единый» войдет ЛенТВ24.

Канал станет доступен не только жителям Ленинградской области, но и других регионов России, сообщает online47.ru. Аудитория телеканала по оценкам дистрибуторов вырастет на 12 млн человек.

«Теперь он будет покрывать всю европейскую часть России от Астрахани до Калининграда и от Мурманска до Ростова», — отметил представитель телеканала Павел Зубенко.

Помимо этого, смотреть ЛенТВ24 станет возможно в мобильном приложении «Триколор ТВ» в разделе «региональные каналы». Скачать его можно в PlayMarket и AppStore. Доступ к телеканалу через приложение осуществляется бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область полностью перешла на цифровое телевидение.

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