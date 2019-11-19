Машина провалилась в яму с кипятком в Пензе: двое погибших

Машина провалилась в яму с кипятком в Пензе: двое погибших
Возбуждено уголовное дело. Фото:penza.sledcom.ru

Во вторник, 19 ноября, в Пензе на парковке легковой автомобиль полностью провалился в яму полную горячей воды. Это произошло из-за обвала грунта.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти двух мужчин, которые находились в машине.

На данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Также отмечается, что спасатели уже достали из ямы машину и тела погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том на Кантемировской произошло ДТП с троллейбусом. В аварии пострадали два человека.

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