Лукашенко называет Калининград «своей областью», а Путин и не против

Президент Белоруссии чувствует ответственность за россиян, проживающих в Калининграде.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он встретился с губернатором Калининской области и заявил, что Калининград всегда считал «своей областью». Глава страны признался, что не раз так говорил и Ельцину, Путину.

«Мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего»,

— отметил Лукашенко, подчеркнув, что президент России совсем не против такого внимательного отношения к соседу.

Президент Белоруссии порассуждал о том, нужно ли было присоединять к себе Калининград во времена СССР. После скандала, который разразился из-за Крыма, Лукашенко считает правильным решением оставить все как есть. Он также заявил, что и Россию называет нашей, несмотря на то, какую это реакцию может вызвать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко объяснил условия отказа от интеграции с Россией.