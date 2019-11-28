С налогового учета в России исчезли около четверти люксовых авто

Более половины элитного личного транспорта россиян зарегистрировано в Москве. Фото: pixabay.com

Более половины элитного личного транспорта россиян зарегистрировано в Москве. Фото: pixabay.com

За прошлый год 26% дорогих иномарок, стоимостью более десяти миллионов рублей, исчезли с налогового учета.

Активный рост элитных автомобилей, отмечавшийся с 2015 по 2017 годы, в 2018 резко пошел на спад. Так, с 2927 единиц количество люксовых машин, облагаемых повышенным транспортным налогом, снизилось до 2162. Аналитики «Финэкспертизы» предположили, что дело не в продажах авто или ДТП.

По мнению экспертов, на количество учтенных дорогих иномарок могли повлиять региональные льготы. В Москве таковые распространяются на многодетные семьи: родитель освобождается от уплаты налога на транспорт вне зависимости от класса авто.

Кроме того, люксовый транспорт могли попросту переписать на юрлица. Также, пишет «РБК», нельзя исключать факт изменение перечня элитных автомобилей в Минпромторге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению аналитиков, авторынок Петербурга находится в стагнации.