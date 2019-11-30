Эксперты: в России вырастет спрос на ипотечные каникулы

По последним данным, половина россиян тратит 50% своего дохода на выплаты по кредитам. Фото: Pixabay

По последним данным, половина россиян тратит 50% своего дохода на выплаты по кредитам. Фото: Pixabay

Эксперты предсказали, что в 2020 году рост на ипотечные каникулы вырастет.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, это может быть связано с тем, что люди знают о выгодах ипотечных каникул по сравнению с программами реструктуризаций, сообщает ТАСС.

В последнее время в России наблюдается повышенная закредитованость населения. По последним данным, половина россиян тратит 50% своего дохода на выплаты по кредитам.

Закон об «ипотечных каникулах» позволяется взять паузу в выплате займа без штрафных санкций людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Например, если заемщик потерял работу или существенную часть дохода. Данные привелегии будут предоставляться только по кредитам, которые составляют не более 15 миллионов рублей. «Ипотечные каникулы» составляют период в шесть месяцев, когда заемщик получит возможность или приостановить выплаты, или уменьшить их ежемесячный размер. При этом, на период «каникул» вводится запрет на изъятие единственного жилья заемщика, переданного в залог. Также информация об отсутствии выплат не войдет в кредитную историю гражданина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент России Владимир Путин заявил о том, что ипотечные каникулы в РФ начнёт распространяться на все ипотечные кредиты. Данную инициативу одобрили в ЦБ.