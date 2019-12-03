Трудовые книжки россиян станут электронными в 2020 году

Трудовые книжки россиян станут электронными в 2020 году
В России введут электронные трудовые книжки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Государственная Дума одобрила в третьем чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам в федеральный закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования», с января следующего года сотрудник сможет добровольно перейти на ведение трудовой книжки в электронном формате. Для этого ему будет необходимо отправить запрос своему работодателю до конца 2021 года.

После 2021 года, граждане, которые впервые вступят в трудовую деятельность, будут иметь трудовые книжки исключительно в электронном формате.

Электронные трудовые книжки позволят работникам контролировать данные своей трудовой деятельности и требовать исправлений ошибок в случае их обнаружения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы и поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты.

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