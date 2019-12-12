Госдума повысила минимальные зарплаты россиян

Госдума повысила минимальные зарплаты россиян
Фото: Pixabay

Прибавка составила 850 рублей – МРОТ составляет 12 130 рублей.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Документ с соответствующими данными опубликован на сайте нижней платы парламента. Депутат Госдумы приняли решение повысить минимальные зарплаты россиян на 850 рублей. Раньше она составляла 11 280 рублей, а с 1 января 2020 года будет равна 11 280 рублям.

В последний раз МРОТ увеличивался в 2018 году, тогда он был приравнен к величине прожиточного минимума.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в следующем году в Ленобласти вырастет уровень МРОТ. В 2020 году уровень МРОТ в Ленобласти превысит средний размер минимальной оплаты труда по стране почти на 700 рублей. Роман Марков заявил, что на сегодня в правительстве уже определены ключевые параметры бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет.

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