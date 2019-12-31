Набережную Карповки открыли для движения транспорта

В Петроградском районе Петербурга открыли участок набережной реки Карповки после сооружения подземных коммуникаций, сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сегодня, 31 декабря, в Петербурге открыли участок набережной реки Карповки для проезда машин. Этот участок от Чкаловского проспекта до улицы Всеволода Вишневского был перекрыт с 11 по 30 декабря. Ограничение движения также действовало в промежутке Каменноостровского проспекта до улицы Ординарной.

Ограничения и перекрытия движения были связаны со строительством перехватывающих коллекторов для ликвидации сбросов стоков в водоём. Это позволит улучшить экологическую остановку в реке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта.