Квартиру Ляйсан Утяшевой и Павла Воли разгромили в новогоднюю ночь

Квартиру Ляйсан Утяшевой и Павла Воли разгромили в новогоднюю ночь
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Квартиру телеведущей Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли разгромили собственные дети. Все произошло в новогоднюю ночь.

Звездные родители выложили в соцсеть кадры, на которых видны последствия праздника в их квартире.

На своей страничке в Instagram каждый из супругов рассказал что произошло после того, как детям была дана «полная свобода». По всей комнате раскидан искусственный снег, сломанные вещи, а на столе «красуется» туалетная бумага.

Добавим, Воля и Утяшева в браке с 2012 года. Они воспитывают дочку и сына.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об откровениях Ляйсан Утяшевой. Телеведущая назвала своего супруга «ненасытным».

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Квартиру Ляйсан Утяшевой и Павла Воли разгромили в новогоднюю ночь