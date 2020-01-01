Матильда подвела итоги года, признавшись в одиночестве

Экс-супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, ресторатор Матильда Шнурова подвела итоги 2019 года, признавшись в одиночестве.

По ее словам, прошлый год стал самым сложным. Она отметила, что пережитый период стал для нее годом «размышлений, одиночества».

«К концу этого года как никогда я чувствую свою внутреннюю силу», — подчеркнула ресторатор.

В своем Instagram Матильда рассказала, что научилась отделять любимых людей от чужих, а также слышать свой внутренний голос. В заключение ресторатор отметила, что сейчас в ее сердце живет любовь, однако подробностей своих чувств раскрывать не стала.

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