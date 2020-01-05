Шишкова поддержала мать Тимати, которой облизала пальцы маленькая девочка

Шишкова поддержала мать Тимати, которой облизала пальцы маленькая девочка
Фото: Instagram @missalena.92

Модель, родившая от популярного рэпера, заверила, что не собирается устраивать публичный скандал.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем модель Алена Шишкова рассказала в Instagram-аккаунте. Она удивлена, что люди раздули скандал из-за видео, поэтому решила расставить все точки над «и». Девушка поблагодарила Симону Юнусову, мать Тимати, за то, что она посвятила себя Алисе, дочери рэпера. Она рада, что внучка и бабушка проводят вместе выходные и не видит ничего страшного в том, что у всех методы воспитания разные.

«Если бы нас всех воспитывали одинаково, мы бы все были, как из инкубатора, и до старости носили шапочку и рейтузы»,

— написала Шишкова.

Также модель заверила, что никогда не будет публично критиковать Юнусову и, в случае чего, поговорит с ней обо всем лично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочка Тимати обсосала пальцы бабушки на ногах. Общественность возмутило увиденное – подписчики считают, что нужно объяснить ребенку правила гигиены.

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