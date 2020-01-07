Петербуржцы заметили за окном снегирей на Шуваловском проспекте

В Приморском районе Петербурга местные жители увидели снегирей. Появление этих птиц удивило петербуржцев, ведь столбик термометра давно задержался на отметке выше нуля .

Снегирей обнаружили на Шуваловском проспекте сегодня, 7 января. Кроме того, их заметили Васильевском острове, около Малого проспекта.

«Большая стая, красиво звенит», — написал автор записи в группе «Лахта Онлайн. Приморский район» соцсети «ВКонтакте».

Пользователи также отметили, что заметили в указанных районах следы пребывания снегирей – объеденные рябины и много поклеванных ягод на земле.

«Все-таки другие птицы столько еды «за обедом» не портят», — отметили подписчики.

Снегири обычно появляются в Петербурге в сильные морозы. Именно поэтому их нашествие является аномальным для города, как и ныне стоящая погода за окном.

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