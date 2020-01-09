Десять человек были убиты во время новогодних праздников в Петербурге

В Петербурге убили 10 человек за новогодние праздники. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге убили 10 человек за новогодние праздники. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Десять особо тяжких преступлений на бытовой почве было совершено во время новогоднего застолья, сообщили в Следственном управлении СК России по Петербургу.

В минувшие новогодние праздники, с 1 по 8 января, в Петербурге возбуждено четыре уголовных дела по статьям части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», а также шесть уголовных дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть пострадавшего.

Все эти преступления произошли на бытовой почве во время распития спиртных напитков. Все лица, совершившие преступления, привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу.

Помимо этого, правоохранители задержали подозреваемых в по трем уголовным делам о преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

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