Микроавтобус потерял колесо после ДТП на Литейном

Микроавтобус потерял колесо после ДТП на Литейном
У микроавтобуса после столкновения отвалилось переднее колесо. Фото: vk.com/spb_today

Днем 9 января, в центре Петербурга произошло ДТП, которое затруднило движение.

По словам очевидцев, ДТП произошло возле дома № 41 по Литейному проспекту столкнулись. Проезжую часть не поделили Peugeot Boxer и Mercedes.

Как пишут очевидцы в соцсетях, у микроавтобуса после столкновения отвалилось переднее колесо.

«Мерседес и Форд Транзит столкнулись так, что колеса отвалились на Литейном 41», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП перекрыли две полосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.

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