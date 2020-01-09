Микроавтобус потерял колесо после ДТП на Литейном

У микроавтобуса после столкновения отвалилось переднее колесо. Фото: vk.com/spb_today

У микроавтобуса после столкновения отвалилось переднее колесо. Фото: vk.com/spb_today

Днем 9 января, в центре Петербурга произошло ДТП, которое затруднило движение.

По словам очевидцев, ДТП произошло возле дома № 41 по Литейному проспекту столкнулись. Проезжую часть не поделили Peugeot Boxer и Mercedes.

Как пишут очевидцы в соцсетях, у микроавтобуса после столкновения отвалилось переднее колесо.

«Мерседес и Форд Транзит столкнулись так, что колеса отвалились на Литейном 41», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Участники ДТП перекрыли две полосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено.