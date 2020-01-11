К перевернутой иномарке на Просвещения приехала реанимация

К перевернутой иномарке на Просвещения приехала реанимация
В Санкт-Петербурге на перекрёстке Руставели и Просвещения ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина перевернулась на дороге.

О случившемся сообщили очевидцы в Сети.

«На перекрёстке Руставели и Просвещения перевернулась машина. По пути встретили реанимацию», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На место происшествия прибыла реанимация.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.
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