К перевернутой иномарке на Просвещения приехала реанимация

В Санкт-Петербурге на перекрёстке Руставели и Просвещения ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина перевернулась на дороге.
О случившемся сообщили очевидцы в Сети.
«На перекрёстке Руставели и Просвещения перевернулась машина. По пути встретили реанимацию», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
На место происшествия прибыла реанимация.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ресторане Московского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Сообщение о пожаре в доме № 49к2 на Новоизмайловском проспекте поступило в службу спасения днем, 5 января.