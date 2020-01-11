Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся авто на Руставели

Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся авто на Руставели
Место ДТП.Фото: https://vk.com/spb_today
В Санкт-Петербурге на перекрёстке Руставели и Токсовская ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие.
В Калининском районе автомобиль с четырьмя пассажирами перевернулся на дороге. Водитель не отреагировал на просьбу сотрудников ДПС остановить автомобиль и попытался скрыться, но на повороте с улицы Руставели мужчина не справился с управлением транспортным средством. Машина перевернулась на дороге.
Сопротивление сотрудникам ДПС оказали два пассажира, их задержали. На освидетельствование отвезли водителя и еще одного пассажира. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на проспекте Славы вечером, 3 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Машина перевернулась и полностью разбилась.

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Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся авто на Руставели
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