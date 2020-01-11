Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся авто на Руставели

В Санкт-Петербурге на перекрёстке Руставели и Токсовская ночью, 11 января, произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Калининском районе автомобиль с четырьмя пассажирами перевернулся на дороге. Водитель не отреагировал на просьбу сотрудников ДПС остановить автомобиль и попытался скрыться, но на повороте с улицы Руставели мужчина не справился с управлением транспортным средством. Машина перевернулась на дороге.