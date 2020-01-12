На Наставников спасатели потушили пожар в «подсобке»

В Красногвардейском районе Петербурга спасатели тушили обстановку в подсобном помещении жилого дома. Огонь охватил десять квадратных метров.

Все произошло в субботу, 11 января, в доме 19 по проспекту Наставников. Сигнал о пожаре поступил дежурному в 20:44. К месту происшествия оперативно выехали 15 сотрудников на трех пожарных машинах.

Как сообщали в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, пожар в помещении тушили менее часа. К 21:37 возгорание было ликвидировано.

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