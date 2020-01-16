Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика

Дети учатся в разных школах. Как так вышло – не совсем понятно до сих пор.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Красноярском крае – тринадцатилетняя девочка забеременела от десятилетнего мальчика и находится на седьмом месяце. Непонятно, как такое могло произойти. Уточняется, что дети учатся в разных школах. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянин сломал руку, а врачи диагностировали у него беременность. Житель Новгородской области сломал руку и отправился в больницу. Там ему поставили необычный диагноз – в выписном эпикризе сказано, что мужчина беремен и уже 27 недель ждет ребенка.