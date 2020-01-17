В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенничества через банкоматы

Специалисты советуют подключить смс-оповещения, чтобы быть в курсе всех транзакций и, в случае подозрительных действий, оперативно сообщить об этом банку и заблокировать карту. Фото: pixabay.com

Специалисты советуют подключить смс-оповещения, чтобы быть в курсе всех транзакций и, в случае подозрительных действий, оперативно сообщить об этом банку и заблокировать карту. Фото: pixabay.com

Злоумышленники постоянно находят новые способы кражи средств. Жителей России предупредили, как не стать жертвой мошенников, пользуясь банкоматом.

В первую очередь стоит помнить, что мошенники часто используют скрытые камеры и скиммеры — специальные накладки, считывающие данные карт или пин-коды. Необходимо убедиться, что на банкомате нет никаких посторонних объектов.

Нередко злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а затем возвращаются за «забытым» и обвиняют человека в воровстве средств, грозясь вызвать полицию. В таком случае именно так и стоить поступить — вызвать стражей порядка. Кроме того, стоит игнорировать все подозрительные звонки от якобы сотрудников банка, которые просят срочно воспользоваться банкоматом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появился мошенник, который проводит строительные работы на чердаках домов, приводящие к разрушительным последствиям.