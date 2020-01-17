В выходные в Ленобласти будет ветрено, но тепло

Погода в Ленобласти по-прежнему больше походит на осеннюю. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Погода в Ленобласти по-прежнему больше походит на осеннюю. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Ближайшие выходные в Ленинградской области обещают быть теплыми. Кроме того, в некоторых районах, вероятно, пройдут небольшие дожди.

В целом, в течение двух дней температура за окном прогреется до +5 градусов в дневное время. Ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. В субботу, 18 января, в Ленобласти будет облачно, местами синоптики прогнозируют дожди, но можно ждать прояснений. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В воскресенье, 19 января, погода будет аналогичной. Кроме того, метеорологи предупреждают о возможной гололедице на дорогах. В связи с этим автомобилистов призывают быть особенно внимательными и осторожными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге погода на выходных также порадует, — а, возможно, и расстроит, — горожан плюсовой температурой и облачностью.