В Ростове экстренно приземлился самолет

Он должен был долететь до Нижнего Новгорода, но сработал датчик неисправности в топливной системе.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники в экстренных службах. Самолет летел из Краснодара в Нижний Новгород, но из-за неисправностей в топливной системе ему пришлось сесть в Ростове-на-Дону. Аварийная посадка совершена благополучно – 93 человека на борту остались целы и невредимы.

Из-за инцидента самолет из Нижнего Новгорода в Краснодар задержался – он должен был вылететь в 19:15, но оторвется от земли только в 21:40.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец «заминировал» самолет в Пулково и стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленника задержали в квартире дома №19 по улице Летчика Пилютова. Выяснилось, что он был в гостях и при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.