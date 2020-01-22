Аэропорт Мурманска полностью закрыли из-за снега

Аэропорт Мурманска полностью закрыли из-за снега
Самолет из Петербурга развернул снег. Фото: Pixabay

Самолет из Петербурга не смог приземлиться в Мурманске – ему пришлось возвращаться в Пулково.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем рассказали в мурманском аэропорту. Его пришлось закрыть в семь часов вечера из-за обильных осадков в виде снега – все взлетно-посадочные полосы засыпало. Экипаж самолета из Санкт-Петербурга узнал об изменениях работы аэропорта уже в пути, так что борт развернули и отправили в Пулково.

Ожидается, что гавань заработает после десяти часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет из Петербурга не долетел до Мурманска. Изначально все предполагали, что причиной отмены рейса стал сильный ветер.

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