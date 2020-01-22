Из России в Финляндию может поехать еще один поезд

Жители Карелии хотят иметь возможность ездить в соседнюю страну на поезде.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем пишет «Фонтанка», ссылаясь на главу республики Карелия Артура Парфенчикова. Он рассказал, что власти ведут переговоры с ОАО «РЖД», так как жители Карелии нуждаются в железной дороге, связавшей бы республику с финскими городами. Пока непонятно, сколько денег понадобится для реализации проекта, но инициативу собираются обсудить с правительством России.

Парфенчиков заверил, что маршрут будет пользоваться популярностью. За 2019 год через МАПП «Вартсиля-Ниирала» границу пересекли 1,12 миллионов человек. Все чаще россияне ездят в Финляндию и, если будет ходить поезд, то количество путешественников тоже увеличится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шурыгина и ее бойфренд потратили в Финляндии 600 тысяч рублей.