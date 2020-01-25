На модель plus-size обрушился шквал критики после публикации откровенных фото

Девушка отмечает, что модельные агентства также не всегда корректны и порой отменяли съемки из-за "немодельного" состояния кожи Ариэллы. Возможно, это научило её быть добрее к окружающим и спокойно относиться к негативу. Фото: Instagram @ariellanyssa

Девушка отмечает, что модельные агентства также не всегда корректны и порой отменяли съемки из-за "немодельного" состояния кожи Ариэллы. Возможно, это научило её быть добрее к окружающим и спокойно относиться к негативу. Фото: Instagram @ariellanyssa

Ариэлла Нисса, 22-летняя модель с пышными формами, поделилась со своими поклонниками фотографиями «без фотошопа». Однако искренность не нашла отклика в подписчиках.

Несколько дней назад своем официальном аккаунте Instagram девушка опубликовала снимки без какой-либо постобработки. На кадрах видно, что кожа модели далека от идеальной, не такая подтянутая, как обычно выглядит на профессиональных снимках. К тому же, пышные формы Ариэллы не пощадил целлюлит.

В подписи к фотографиям она рассказала, что раньше переживала по поводу своей внешности и того, как её воспринимают окружающие, однако со временем освободилась от этих предрассудков. Девушка пожелала своим подписчикам также спокойно относится к своей внешности. К сожалению, в ответ 22-летняя модель получила шквал негативных комментариев на тему её размеров и качества кожи.

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