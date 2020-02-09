В Ленобласти спасли косулю от стаи бездомных собак

В Ленобласти охотник спас косулю от стаи бездомных собак, загнавших животное в «ледяную ловушку». Инцидент произошел рядом с деревней Заорешье.

Инцидент произошел рядом с деревней Заорешье в Лужском районе. На помощь к косуле подоспел охотник, сообщается в группе «Охотнадзор/47» социальной сети «Вконтакте».

Косуля повредила рог во время нахождения в бассейне, животное сильно переохладилось и ослабло.

Охотник накрыл косулю одеялом и отнес в машину. Ветеринару оказали животному помощь, сейчас ведется наблюдение за его состоянием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что косуля по имени Зефир восстанавливается после операции в центре «Велес». Ему сделали операцию, сейчас косуля уже пришла в себя, но до сих пор находится под воздействием наркоза. Животному хочется встать, но у него пока это не получается.