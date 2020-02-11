В России легализовали выращивание отдельных видов мака и конопли

Российское правительство разрешило выращивать коноплю и снотворный мак. Их будут использовать в промышленных, медицинских и ветеринарных целях.

Согласно постановлению кабмина, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, снотворный мак и коноплю теперь разрешено выращивать в целях, не связанных с производством наркотических средств.

Речь идет о сортах мака с содержанием не более 0,6% тебаина, орипавина, морфина и кодеина. Что насчет конопли, в ней содержание тетрагидроканнабинола не должно превышать 0,1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом. Лук и арбалет теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.