В Карелии пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу

Мужчина возмутился прибавкой к пенсии в размере 21 рубль.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Видеозапись опубликовали в социальной сети «Вконтакте». В Карелии пенсионер пришел на заседание Законодательного собрания, чтобы вручить депутатам два рулона туалетной бумаги. Таким образом он «поблагодарил» их за надбавку к пенсии в размере 21 рубль.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению»,

— заявил мужчина.

Напоминаем, что в конце 2019 года решили провести индексацию за проезд в общественном транспорте, чего не делали на протяжении 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии. Она призналась, что получает пенсию размером 16 тысяч рублей.