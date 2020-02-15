Ученый рассказал, опасен ли приближающийся к Земле астероид

Приближающийся к Земле астероид не представляет опасности.

Об этом заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что астероид пройдет на большом расстоянии от Земли.

«Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное», — объяснил ученый.

Ранее NASA заявило, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров пролетит вблизи Земли 15 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о летящем к Земле летит астероид 2000 QW7. Спустя 19 лет небесное тело диаметром в 650 м возвращается к голубой планете. Уровень угрозы — умеренный, сообщают эксперты NASA. Последний раз 2000 QW7.