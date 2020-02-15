Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные ограбили дом на 430 тысяч

В поселке Янино-1 во Всеволожском районе Ленинградской области «домушники» вынесли из коттеджа деньги и украшения более чем на 400 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, которые вынесли дорогостоящее имущество из коттеджа в поселке Янино-1. Согласно информации заявителя, четверо неизвестных вломились в частный дом в период с 12 по 13 февраля, когда хозяева отсутствовали.

Взломав входную дверь, преступники вынесли из коттеджа сейф. Внутри находились 200 тысяч наличными и драгоценности: ожерелье из жемчуга, золотые серьги с жемчугом, золотые серьги и кольцо. В общей сложности пострадавшие оценили материальный ущерб в 430 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Тосненском районе Ленобласти воры вынесли из частного дома ювелирные украшения, наличные и дорогостоящий алкоголь, нанеся владельцам урон почти на 3 миллиона рублей.