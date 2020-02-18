В Петербурге 38% компаний не создают рабочие места для инвалидов

Только 62% петербургский компаний выполняют обязанности по созданию рабочих мест для инвалидов. Часть из них при этом остается вакантной.

По закону организации и предприятия, в штате которых более 100 человек, обязаны обеспечивать инвалидов рабочими местами. В Петербурге квота для них составляет 2,5%. То есть, если в компании работает 200 человек, 5 из них должны быть с инвалидностью. Требования выполняет только 62% предприятий.

«По данным на декабрь 2019 года из 2 698 организаций, подлежащих квотированию, выполняют квоту 1 668, а 30% созданных рабочих мест остаются вакантными», — сообщили в комитете по труду и занятости населения Петербурга.

Для того, чтобы решить эту проблему, в феврале 2020 года был принят законопроект. По новым правилам, квоты для компаний будут засчитываться не после выделения рабочих мест, а после заключения трудовых договор с людьми с инвалидностью. Ожидается, что поправки помогут повысить уровень занятости инвалидов с 37,3% до 50% к 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что долю трудоустроенных инвалидов в Петербурге планируют повысить до 70%.