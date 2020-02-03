В Петербурге планируют повысить долю трудоустроенных инвалидов до 70%

Планируется, что 70%-го показателя удастся достичь к 2022 году. Фото: pixabay.com

Планируется, что 70%-го показателя удастся достичь к 2022 году. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день среди людей с ограниченными возможностями, живущих в Северной столице, этот показатель составляет 50%.

О намерении улучшить ситуацию с трудоустройством инвалидов в Петербурге в понедельник, 3 февраля, в ходе заседания городского правительства сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Сейчас в городе на Неве проживают свыше 581 тысячи инвалидов, из них около 90 тысяч — трудоспособны. Еще около 45 тысяч — совсем молоды. В задачу властей Петербурга входит найти компромисс с работодателями, чтобы обеспечить работой хотя бы 70% из числа горожан с ограниченными возможностями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в ходе сегодняшнего заседания губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил Владимира Кириллова и Илью Ткачева за высокие достижения на занимаемых постах.