Беглов наградил работников администрации Петербурга за успехи на службе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе заседания городского правительства наградил сотрудников администрации за успехи на госслужбе.

Беглов отметил выдающихся членов администрации за успехи на занимаемой должности в понедельник, 3 февраля. В частности, награды удостоились вице-губернатор Северной столицы Владимир Кириллов и советник градоначальника Илья Ткачев. Кириллов получил благодарность за организацию и проведение Международного культурного форума в Петербурге.

Советник губернатора, в свою очередь, был награжден за эффективную государственную службу. Отметим, что в ходе заседания члены правительства обсуждали вопросы содействия людям с ограниченными возможностями в получении образования и последующем трудоустройстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как в Петербурге реализуются нацпроекты «Образование» и «Наука».