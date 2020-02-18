Госдума приняла закон о бесплатных горячих обедах в школах

Госдума приняла закон о бесплатных горячих обедах в школах
Законопроект должен позволить каждому младшекласснику питаться бесплатно. Фото: pixabay.com

В Государственной думе РФ приняли законопроект о введении бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

Обеспечить учащихся начальной школы бесплатными горячими обедами распорядился президент России Владимир Путин. Об окончательном принятии законопроекта во вторник, 18 февраля, сообщает «Интерфакс». Финансирование бесплатного питания будет обеспечиваться совместно федеральным и региональным бюджетами.

Согласно оценкам эксперта «Единой России», Сергея Неверова, на реализацию проекта в 2020 году необходимо около 21 миллиарда рублей. В дальнейшем Неверов прогнозирует увеличение затрат в два раза, до 43 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Государственная дума рассматривает предложение об индексации пенсий работающих пенсионеров. В случае положительного решения, расходы ПФР вырастут на 430 млрд рублей.

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