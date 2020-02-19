Путин сегодня почтит память Анатолия Собчака в Петербурге

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приедет в Петербург, чтобы почтить память первого мэра города Анатолия Собчака.

Он примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин возложит цветы к памятнику Собчака на Васильевском острове, после чего посетит памятный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года.на 63-м году жизни от сердечного приступа. Он был мэром Петербурга с 91-го по 96-й год. При Собчаке Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. До начала политической карьеры он преподавал на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Никольском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге прошла торжественная церемония памяти первого мэра города Анатолия Собчака. После церемонии на кладбище участники отправились на Васильевский остров к памятнику первому мэру. У монумента прошла торжественная церемония с оркестром.