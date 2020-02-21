Овечкину осталась одна шайба до «Клуба 700 голов»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Монреалем» (3:4 ОТ).

Овечкин забросил 699-ю шайбу в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин теперь приблизился к членству «Клуба 700 голов», в который сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.