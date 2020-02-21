Аккумулятор 12V для мотоцикла: характеристики, выбор

Аккумуляторная батарея нужна не только для автомобильного транспорта. Выбор качественного аккумулятора 12 V для мотоцикла – это обеспечение необходимой пусковой мощности, устойчивость к резким температурным перепадам, и длительное сохранение технических и эксплуатационных характеристик.

Аккумуляторные батареи 12V – самый распространенный вариант. Они применяются для запуска двигателя и обеспечения током всех систем мотоцикла. Выбирая АКБ для мототранспорта необходимо учитывать показатели мощности пускового тока, емкость, полярность и тип аккумуляторной батареи.

Основные характеристики АКБ 12V – на что обратить внимание

Тип АКБ – один из основных параметров, от которого следует отталкиваться. Существует три основных типа батарей для мототехники:

Кислотные (WET) – стандартные, наиболее доступные и менее надежные батареи с жидким кислотным электролитом, при условии правильного использования срок службы до 3-4 лет.

AGM батареи – вместо жидкого электролита здесь используется пропитанные электролитом стекловолоконные сепараторы, которые окружают свинцовые пластины. Такой тип АКБ дороже кислотных, они более надежны, но с другой стороны и более чувствительны к скачкам напряжения бортовой сети. Срок службы составляет от 3 до 4 лет.

Гелевые – самый дорогой, но самый надежный тип аккумуляторной батареи, где электролит, за счет добавления оксида кремния, представляет собой гелеобразное вещество, которое не боится резких перепадов температур (не замерзает и не испаряется) и при повреждении АКБ остается внутри корпуса. Срок службы таких батарей, при условии правильного использования, до 3-4 лет.

Основное отличие AGM и GEL от WET

Это устойчивость к глубоким разрядам (но при этом они не защищены от разряда, а лишь имеют некоторый запас прочности, стартерные акб в принципе нельзя разряжать, это их портит). А также способность принимать на себя высокие нагрузки и ускоренный процесс заряда акб

Технические параметры

Подбор аккумуляторной батареи не ограничивается только выбором типа АКБ.

Емкость – чем мощнее двигатель мотоцикла, тем выше должен быть этот показатель. При этом стоит учитывать, что в зимнее время сложнее завести мотор, поэтому лучше брать АКБ с небольшим, но запасом емкости.

Напряжение – эта характеристика зависит от емкости. Стандартный показатель для мотоциклов составляет 12V.

Полярность – полярность может быть прямой или обратной, и эта характеристика определяются типом и моделью мототехники, или типом оригинального АКБ. Универсального стандарта нет.

Как правило, на современную мототехнику устанавливаются акб с напряжением 12 вольт. Среди спектра АКБ 12V представлено большое количество моделей ведущих брендов: YUASA, Bosch, Titan, ZDF, Bolk, Varta и других, которые вы можете подобрать и купить на сайте https://akbenergo.ru/ по привлекательной цене и со всеми гарантиями качества.