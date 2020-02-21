Путин присвоил Плугину звание генерал-лейтенанта

Путин присвоил Плугину звание генерал-лейтенанта
Роман Плугин. Фото: assembly.spb.ru

Начальнику Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 21 февраля. Подписан он был за день до размещения на сайте.

Указом президента Плугин получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Помимо него, воинские звание получили еще ряд военослужащих, а также сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы исполнения наказаний, таможенных органов РФ и т.д.

Прежде Роман Плугин носил звание генерал-майора.

Напомним, ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин возглавил в феврале 2019 года. Прежде эту должность занимал генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов.

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