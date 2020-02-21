В Петербурге завершился интеллектуальный турнир Brain Cup

В Петербурге завершился интеллектуальный турнир Brain Cup
Интеллектуальный турнир Brain Cup. Фото: пресс-служба турнира

В Петербурге прошел интеллектуальный турнир по навыкам мышления Brain Cup. Внимание, память, чтение и умение считать проверили более 30 участников разного возраста и уровней подготовки.

Турнир прошел с 11 по 14 февраля в стенах Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Организован он был независимой научно-исследовательской организации «Брейнландия».

Молодые исследователи регулярно собирают на разных площадках людей, готовых развиваться и проверять свое мышление на прочность. Принять участие в турнирах могут все желающие старше 18 лет.

Турниры обычно проходят в неформальной обстановке: играет музыка, вокруг раздаются голоса и летают дроны. Это сделано для того, чтобы максимально погрузить людей в естественную среду, поясняют организаторы. Ведь мышлением мы пользуемся ежеминутно, а не только в формальной обстановке.

Финалистами турнира стали четыре участника: двое новичков и двое завсегдатаев. Лучшим из них оказался победитель предыдущего турнира Илья Каргин. Сразиться ему пришлось с еще одним «старичком» Максимом Захаренковым.

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