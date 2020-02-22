Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris

Автомобильная компания Hyundai назвала стоимость обновленного седана Solaris для российского рынка. Иномарка представлена в четырех комплектациях — Active, Active Plus, Comfort и Elegance.

Как сообщают «Известия», максимальная рекомендованная розничная стоимость базовой комплектации Active составит 765 тысяч рублей. Стандартное оснащение включает в себя две передние подушки безопасности, систему управления стабилизацией, антипробуксовочную систему, систему помощи при старте на подъему, функцию мониторинга давления в шинах, электрорегулируемую поясничную поддержку водителя и устройство вызова экстренных служб.

Комплектацию Active Plus пополнят кондиционер, подогрев переднего пассажирского и водительского сидений, аудиосистема и пульт управления центральным замком в ключе. Такая версия обойдется покупателю в цену от 840 тысяч до 905 тысяч рублей.

Версия Сomfort оборудована обогревом руля, аудиосистемой с цветным экраном и интеграцией со смартфонами. За него автомобилисты отдадут от 885 тысяч до 950 тысяч рублей.

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