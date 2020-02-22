Часть стеклянной стены небоскреба обрушилась в «Москва-Сити»

Часть стеклянной стены небоскреба обрушилась в &#171;Москва-Сити&#187;
Москва-Сити. Фото: pixabay

Обрушение части конструкций произошло на одной из башен «Око» в столичном деловом центре «Москва-Сити».

Как сообщает РИА Новости, сотрудники экстренных служб предполагают, что часть стеклянной стены обрушилась с 28-го этажа небоскреба. По данным издания, в результате происшествия никто из находившихся на земле людей не пострадал.

Два комплексных небоскреба «Око» находятся на участке 16 «Москва-Сити». В Северной башне насчитывается 49 этажей, а в Южной — 85 этажей.

Сейчас место падения конструкций огородили, происходит эвакуация автотранспорта. Причины произошедшего пока неизвестны. Все детали произошедшего станут известны в скором времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт объяснил, что стало причиной обрушения СКК.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва москва-сити небоскреб обрушение происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Азове взорвался жилой дом, двое погибли и двое пострадали
«Торопыга»: легковушка влетела в трамвай на Луначарского
Петербуржцы стоят по три часа на границе с Финляндией
Часть стеклянной стены небоскреба обрушилась в «Москва-Сити»
В России одобрили отгул для работников старше 40 лет для диспансеризации
В Купчино хотят построить Дом быта
В Мурманской области подросток попытался убить малолетнего ребенка
Наценки российских аптек выросли впервые с 2016 года