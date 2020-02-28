Синоптики прогнозируют аномально теплый март в России

Средняя температура воздуха в начале марта превысит обычную в Москве и Подмосковье, в арктической зоне Урала, Западной Сибири и в Норильске. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что климатическую норму будет превышать «все, что к югу от Москвы».

Температура превысит норму на 4-5°С в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также на юге Архангельской области и на западе Коми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая зима в Петербурге оставила Финский залив и Ладожское озеро без льда. Балтийским нерпам, обитающим в водоемах, в связи с этим будет непросто вскармливать детенышей. Сейчас беременные самки должны лежать на льдинах далеко от берега.