Синоптики прогнозируют аномально теплый март в России

Синоптики прогнозируют аномально теплый март в России
Лес. Фото: Pixabay

Средняя температура воздуха в начале марта превысит обычную в Москве и Подмосковье, в арктической зоне Урала, Западной Сибири и в Норильске. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что климатическую норму будет превышать «все, что к югу от Москвы».

Температура превысит норму на 4-5°С в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также на юге Архангельской области и на западе Коми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая зима в Петербурге оставила Финский залив и Ладожское озеро без льда. Балтийским нерпам, обитающим в водоемах, в связи с этим будет непросто вскармливать детенышей. Сейчас беременные самки должны лежать на льдинах далеко от берега.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аномальная весна март погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет
Лжесотрудница турфирмы похитила 129 тысяч у женщины, мечтающей о Тунисе
Петербуржец получил черепно-мозговую в «Пятерочке»
В Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове
В Петербурге мошенник представился внуком и похитил у пенсионерки все деньги
В Петербурге из-за «минеров» эвакуировали 10 тысяч человек
Воры обнесли квартиру алжирца на Ленинском
Ночная гонка двух делимобилей закончилась ДТП на улице Комсомола